Keanu Reeves ha iniziato gli allenamenti per John Wick 4 e Matrix 4

Dopo averlo visto sbarbato nelle prime immagini di Bill & Ted 3, Keanu Reeves nel giro di poche ore è ricomparso sul social network Instagram tramite un post pensato per annunciare il suo ritorno in palestra.

Una foto pubblicata da Taran Tactical Innovations rivela che la solita barba è tornata, e che insieme a lei è tornato anche l'intenso programma di allenamenti che l'attore dovrà sostenere per le riprese di Matrix 4 e John Wick 4, che come sappiamo al momento sono programmati per uscire al cinema nello stesso giorno, il 21 maggio 2021.

E' improbabile che Warner Bros. e Lionsgate decidano di mantenere questo piano di distribuzione (sarebbe una manovra suicida che cannibalizzerebbe i box office di entrambi i film, del resto, dividendo in due il pubblico) ma intanto la star, priva del dono dell'ubiquità - ne siamo certi? - dovrà rimettersi in forma per entrambi i film contemporaneamente, anche se non è chiaro su quale set si trasferirà per primo.

Voi cosa ne pensate? E soprattutto, che aspettative avete per il ritorno di Matrix e per quello di John Wick? Come al solito, fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

