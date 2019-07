Keanu Reeves ingrassato e senza barba nelle prime foto di Bill & Ted 3

Dopo la prima foto dal set di Bill & Ted 3, sono trapelate online alcune immagini del nuovo film con protagonista Keanu Reeves, terzo capitolo della saga iniziata nel 1989 con Bill & Ted's Excellent Adventures.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'attore a sorpresa appare senza barba e piuttosto "pienotto" di guance: se il taglio dell'ormai iconica barba era già trapelato in alcuni precedenti scatti dal set del film, i chili aggiuntivi potrebbero essere banalmente un effetto prostetico dato che fino a qualche giorno fa l'attore appariva in ottima forma.

Le riprese di Bill & Ted 3 sono attualmente in corso di svolgimento a New Orleans: a ventotto anni di distanza dall'ultima pellicola, i due protagonisti si preparano a tornare più amici che mai in un'avventura che questa volta li vedrà accasati e con due figlie ... ma, mentre imparano a gestire le figlie adolescenti, dovranno anche cercare di salvare il mondo attraverso la loro musica.

Samara Weaving e Brigette Lundy-Paine saranno le figlie di Billy e Ted, Thea Preston e Billie Logan. Jayma Mays interpreterà la moglie di Bill, la principessa Joana, con Erinn Hayes nel ruolo della moglie di Ted, la principessa Elisabetta e William Sadler in quello della Morte.

Per altre notizie vi ricordiamo che John Wick 3 sta ancora battendo record al botteghino mondiale, aiutato dalla ritrovata e sempre crescente popolarità dell'attore. Reeves, tra l'altro, da mesi è in contatto con Kevin Feige per entrare nel MCU.