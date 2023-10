Keanu Reeves incontra un giovane fan nel backstage dei Dogstar: il video

È risaputo che Keanu Reeves sia uno degli attori più umili e adorati di tutta Hollywood. La star, che di recente ha rivelato perché non ha mai firmato con i Marvel Studios, ha incontrato alcuni fan nel backstage del concerto della sua band Dogstar.

In un video pubblicato sui social, si può vedere l’interprete di John Wick incontrare alcuni fan prima di un concerto dei Dogstar. Reeves si è fermato a firmare gli autografi di alcuni giovani ammiratori, e con uno di loro si è pure intrattenuto a fare dei lanci con un pallone da football americano, creando sicuramente un bellissimo ricordo che resterà ben impresso nella memoria del ragazzo.

Keanu Reeves è famoso principalmente grazie alla sua attività attoriale, ma non tutti sanno che la star è anche un artista del mondo della musica. Reeves ha infatti fondato nel 1991 la band Dogstar assieme all’attore e amico Robert Mailhouse, a cui poi si è aggiunto Greg Marc Miller. Il gruppo è rimasto attivo fino al 2002, realizzando musica di genere Alternative Rock e Grunge. Dopo quasi 20 anni separati, i membri della band si sono riuniti e sono tornati in attività. Attualmente i Dogstar sono in tour tra America del Nord e Giappone. Oltre la sua band, Keanu Reeves ha anche altri progetti in cantiere per il futuro.