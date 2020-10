Keanu Reeves è immortale? Una bizzarra teoria lo sosterrebbe

Lo scorso 2 settembre Keanu Reeves ha festeggiato il suo 56esimo compleanno ma, i suoi fan non sono pienamente convinti di ciò. L'attore sembra infatti non subire minimamente lo scorrere del tempo e, un'incredibile teoria sostiene che in realtà sia immortale.

A sostegno di questa folle tesi è nata addirittura una pagina web chiamata Keanu Reeves is immortal che svela le identità ricoperte della star di Hollywood nel corso dei secoli, prima di diventare uno degli interpreti più amati ed apprezzati dal pubblico. Keanu Reeves sarebbe stato il padre fondatore del Sacro Romano Impero, ovvero Carlo Magno, la cui morte misteriosa ha sempre fatto dubitare gli storici. Dopo anni di anonimato, Keanu sarebbe poi riapparso prima in Romania dove avrebbe preso l'identità del temibile Conte Vlad e poi nella Francia di fine '800 dove avrebbe scoperto l'amore per la recitazione nei panni dell'attore teatrale Paul Mounet.

Questa teoria sarebbe nata proprio per l'incredibile somiglianza tra Keanu Reeves e questi noti personaggi storici che a ben guardare sono caratterizzati da un taglio degli occhi molto simile, da un leggero strabismo e anche dal medesimo taglio della barba. Seconda i folli sostenitori di questa stramba tesi, l'immortalità di Keanu Reeves sarebbe la ragione della sua gentilezza e saggezza e del suo rifiuto di qualsiasi forma di mondanità. Inoltre il fatto che nella sua carriera abbia ricoperto spesso e volentieri il ruolo di viaggiatore nel tempo, dimostrerebbe che nella realtà dei fatti lo è.

Nel corso di uno di questi viaggi, avrebbe avuto modo di vedere il futuro oscuro del pianeta e loavrebbe rivelato ai/alle fratelli/sorelle Wachowski, che hanno trasformato tutto questo nella storia raccontata in Matrix che presto potrà contare su un quarto capitolo. Anche Cyberpunk 2077 sarebbe una testimonianza dei suoi viaggi nel tempo. Keanu Reeves non ha mai contraddetto tutte queste bizzarre speculazioni e anzi è rimasto particolarmente colpito dalla fantasia dei suoi ammiratori.