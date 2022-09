Keanu Reeves immaginato come personaggio Pixar è la cosa più bella che vedrete oggi

Il famoso artista BossLogic è tornato con una nuova trovata, quella di usare il sistema AI Dall-E2 per trasformare Keanu Reeves in un personaggio Pixar: il risultato, che potete trovare all'interno dell'articolo, è irresistibile!

Come mostrato nel poster in basso, "Disney Pixar John Wick" potrebbe diventare la nuova ossessione dei fan dell'attore e del famoso studio cinematografico di film d'animazione, sebbene la premessa possa essere un po' inverosimile per un'opera Disney: la storia di John Wick, del resto, è quella di un sicario in pensione che va su tutte le furie quando un gruppo di malavitosi gli uccide il cane, e sebbene la Pixar abbia dimostrato in passato di saper affrontare anche argomenti da massimi sistemi, una versione animata della saga action di Chad Stahelski forse è un po' troppo fuori dai confini del loro campo da gioco.

I due franchise, comunque, qualcosa in comune ce l'hanno: la saga di John Wick è pronta ad espandersi con John Wick 4 e John Wick 5, oltre alla serie tv prequel The Continental e il film spin-off Ballerina con protagonista Ana de Armas; dall'altra parte, la Pixar sta proseguendo il suo nuovo corso creativo e alla d23 ha annunciato, oltre alla conferma del prossimo film Elemental, che arriverà il 16 giugno 2023, anche il sequel Inside Out 2, che invece uscirà nel 2024.

John Wick: Chapter 4, lo ricordiamo, è previsto per il 24 marzo 2023.