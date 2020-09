Keanu Reeves e l'imbarazzo sessuale con Ana de Armas e Lorenza Izzo sul set di Knock Knock

Stasera su Mediaset 20 a partire dalle 21:05 torna Knock Knock, celebre thriller psicologico del regista Eli Roth con un Keanu Reeves alle prese con le scatenate, sensuali e letali Ana de Armas e Lorenza Izzo, all'epoca moglie del regista.

Entrambe le attrici appaiono ripetutamente senza veli durante il film, tormentando il protagonista interpretato dalla star di Matrix e John Wick fino ad incastrarlo con un piano machiavellico. Secondo l'amatissima Ana de Armas, interprete della diabolica Bel, la parte più divertente della produzione è stata mettere in imbarazzo Keanu Reeves, notoriamente timido e pubblicamente Santo, costruendo una tensione sessuale prima dei ciak.

"La mia scena preferita del film è quando noi tre siamo in soggiorno, a giocare" ha dichiarato la De Armas in un'intervista promozionale con ScreenRant. "Keanu è timido e si sente a disagio. Non è aperto a parlare della sua vita in generale. Quindi in quell'occasione lo abbiamo spinto davvero al limite, lo toccavamo e gli sussurravamo delle cose prima di iniziare a girare la scena. A quel punto, sul set, era davvero a disagio. Ma ha funzionato!".

Ma si sa, provocare Keanu Reeves potrebbe non essere la migliore delle idee: non a caso per la pellicola, remake ufficiale del film Death Game del 1977 diretto da Peter S. Traynor, che già nel 1980 aveva ispirato un rifacimento (non ufficiale) con il thriller erotico spagnolo Viciosas al desnudo, Eli Roth aveva escogitato un finale ispirato a John Wick 2 nel quale Evan avrebbe deciso di vendicarsi di Bel e Genesis, ma decise di tagliarla perché troppo simile ad uno slasher-movie.

Tra l'altro le due villain, alla fine del film, portano via l'amato cane di famiglia di Evan, Monkey: si tratta di una citazione proprio a John Wick, nel quale il protagonista interpretato da Keanu Reeves va su tutte le furie dopo che il suo amato cane viene ucciso inutilmente da alcuni teppisti appartenenti alla mafia russa.

None