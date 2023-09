Keanu Reeves, la giacca 'rattoppata' scatena i fan: 'Qualcuno gli dica che è ricco!'

Era l'agosto 2023 quando Hideo Kojima fotografò Keanu Reeves e Norman Reedus per sollecitare la community di Death Standing, ma molti utenti, nell'osservare la foto con più attenzione, non hanno fatto a meno di notare un insolito dettaglio: la giacca "rattoppata" di Reeves!

L'attore, infatti, ha una cerniera lampo parzialmente rotta, dove la parte mancante è stata sostituita da... una banale molletta! "Qualcuno dica a Keanu che è ricco" ironizzano in molti sui social network. Potete trovare il carosello con la foto "incriminata" in calce alla notizia.

Resta da chiedersi se il designer giapponese abbia notato il dettaglio. Di certo, con i suoi scatti ha spinto tutti i seguaci a interrogarsi sulla possibile collaborazione tra Kojima Productions e i due attori hollywoodiani. Altrettanto enigmatica è la descrizione del post: "Oh porca pu**ana, cosa stai realizzando, Hideo?". La foto, pubblicata in data 19 agosto 2023, ha ottenuto oltre tredicimila "mi piace".

L'umiltà di Keanu Reeves è risaputa, ma stavolta sembra aver raggiunto una vetta ancora più alta. Nato a Beirut, nel Libano, ha iniziato le sue prime collaborazioni dopo aver abbandonato gli studi a 17 anni, per poi suscitare l'attenzione della critica grazie al film del 1986 I ragazzi del fiume. Tra i suoi progetti più importanti ricordiamo anche Cyberpunk 2077, L'avvocato del diavolo, Matrix e John Wick, il cui quinto capitolo è stato annunciato di recente.

Inoltre, la giacca "rattoppata" ci dice molto sulle dinamiche che avvengono nell'industria cinematografica: molti attori fanno di tutto per mantenere il loro status, mentre altri, come Reeves, credono che preoccuparsi a tal punto sia superfluo. Di certo, uno scatto simile non danneggia affatto la sua persona; al contrario, aumenta a dismisura la nostra stima nei suoi confronti.