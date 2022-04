Keanu Reeves è un Ghost Rider perfetto per il MCU in questa fanart

Quando si parla di fancast relativi al Marvel Cinematic Universe, uno dei più gettonati e apprezzati è sempre quello di Keanu Reeves come Ghost Rider, che vediamo anche in questa bellisima fanart.

Keanu Reeves ha confermato l'incontro con Kevin Feige per discutere di un suo possibile futuro nel MCU, ma finora i due non sembrano essere giunti a nessuna conclusione, almeno stando alle parole dell'interprete di Neo e John Wick.

Questo però non è certo un buon motivo per smettere di sperare, specialmente vista la volontà dichiarata di Reeves di entrare a far parte di questo enorme franchise, e per questo i fan continuano a creare immagini, video e quant'altro che lo vedono protagonista.

In particolare, è Ghost Rider a saltare alla mente di tutti quando si nomina Keanu Reeves, ed ecco infatti una fanart di Mizuri degna di nota.

"È solo questione di tempo! Vorrei tanto vedere Keanu Reeves nel MCU, sarebbe perfetto per il ruolo di Ghost Rider, e credo che in molti la pensino così. È un grandissimo fancast... Kevin Feige, fai sì che accada!" scrive l'artista su Instagram, nel post che trovate anche in calce alla notizia.

E voi cosa ne pensate? Vorreste vedere Keanu Reeves nel MCU in queste vesti? O vi augurate un ritorno di Nicolas Cage nei panni di Ghost Rider? O magari entrambe? Fateci sapere nei commenti.