E se Keanu Reeves fosse il Ghost Rider dell'MCU? Ecco che aspetto potrebbe avere

Ci sono matrimoni di cui si parla per anni e anni prima che possano concretizzarsi: uno tra questi è quello tra Keanu Reeves e il Marvel Cinematic Universe. La star di Matrix è da secoli protagonista di più di una voce che lo vorrebbe come new entry nella scuderia degli Studios, e attualmente c'è un ruolo scoperto che farebbe proprio al caso suo.

Si tratta di Ghost Rider, che non appare sul grande schermo dai tempi Ghost Rider 2 - Spirito di Vendetta: era il 2012 e il film con Nicholas Cage nei panni di Johnny Blaze non riuscì a far di meglio che bissare i già non troppo entusiasti giudizi sul primo capitolo.

I tempi potrebbero dunque essere maturi per tentare di inserire nuovamente il personaggio nell'orbita dei progetti cinematografici Marvel, tanto più che della serie a lui dedicata che sarebbe dovuta andare in onda su Hulu non s'è fatto più nulla. Perché, allora, non tentare la carta Keanu Reeves?

Attualmente non ci sono voci concrete al riguardo, ma siamo piuttosto certi che nessun fan Marvel disdegnerebbe l'ipotesi (Keanu, d'altronde, è talmente popolare che ci risulta difficile immaginare qualcuno scontento di vederlo in qualsivoglia ruolo). A riprova di ciò, il web è già pieno di fanart che immaginano l'attore di John Wick nei panni di Ghost Rider, con tanto di moto e cranio fiammeggiante. Insomma, cosa sta aspettando Disney ad avanzare la proposta indecente?

