Keanu Reeves più forte di Mario: John Wick 4 batte Super Mario Bros in vod

A pochi giorni dalla conferma ufficiale di John Wick 5, il più recente episodio della saga action con Keanu Reeves ha debuttato nel mercato home-video e, com'era lecito aspettarsi, ha fatto letteralmente faville.

Dato leggermente più sorprendente, invece, è quello che segnala che John Wick 4 ha superato Super Mario Bros in termini di vendite vod, detronizzando il mega-campione box office di Universal Pictures, Illumination e Nintendo dalla top dei film più venduti della settimana in digitale: è la prima volta, dalla sua uscita nei mercati home-video digital avvenuta il 16 maggio scorso, che il film basato sul videogame Nintendo viene scalzato dalla prima posizione di questa speciale classifica.

Un altro aspetto di cui tenere conto, e che rende ancora più impressionante il dominio di John Wick 4, è quello del prezzo di vendita: come ha notato IndieWire, infatti, il film con Keanu Reeves è primo nelle tre principali classifiche di vendita digitali USA, ovvero Apple, Google Play e Vudu, ma mentre Apple e Google misurano i propri dati in base alle singole unità vendute, Vudu li calcola in dollari e The Super Mario Bros. Movie costa ancora 24,95 dollari, vale a dire cinque dollari in più rispetto a John Wick 4. In sostanza, per aver messo a segno questo importante sorpasso, l'action targato Lionsgate ha venduto parecchie copie in più del film animato.

Da segnalare che, dopo John Wick: Chapter 4 e The Super Mario Bros., tutte e tre le classifiche includono anche Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri, Evil Dead Rise, Sisu e The Covenant.