Keanu Reeves, tutti i suoi film in uscita nel nuovo video di Everyeye Plus

Dopo l'uscita di John Wick 3 - Parabellum e di Bill & Ted Face the Music, Keanu Reeves si è rimboccato nuovamente le mani e sta lavorando a diversi e importanti progetti di prossima uscita, anche se non prima della fine del 2021, e nel nostro nuovo video vogliamo mettere in fila tutti i film che lo vedranno protagonista.

Il primo in ordine temporale è l'attesissimo Matrix 4 di Lana Wachowski, quarto capitolo del franchise dedicato alla lotta dell'umanità e dell'eletto, Neo, contro le macchine. Il film uscirà nei cinema il prossimo 22 dicembre e non vediamo davvero l'ora di scoprire quale sarà il prosieguo della storia dopo Matrix Revolutions.



Arriverà poi il 27 maggio del 2022 John Wick 4 diretto da Chad Stahelski, dove Reeves riprenderà i panni dell'assassino titolare del franchising per una vendetta incredibile dal body count presumibilmente impressionante. Reciterà anche nell'annunciato John Wick 5, che uscirà invece più avanti.



Di recente annuncio è poi l'adattamento cinematografico di BRZRKR, graphic novel co-scritta dallo stesso Keanu Reeves il cui protagonista è un immortale che ha proprio il suo volto. Netflix ha infatti confermato lo sviluppo di una trasposizione che vedrà protagonista ovviamente Reeves.



