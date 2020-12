Keanu Reeves: i film che non conoscete e che dovete assolutamente recuperare

Di successi ne ha indovinati tanti, Keanu Reeves: la star di Matrix, nel corso di una carriera ormai trentennale, ha messo in fila un trionfo dietro l'altro ma, come sempre accade in questi casi, nel mare magnum di una filmografia sterminata alcune perle rischiano di finire fuori dai nostri radar.

Quali sono, dunque, i migliori film del nostro Keanu che andrebbero assolutamente recuperati? Il primo titolo a venirci in mente è sicuramente Bill & Ted Excellent Adventure, in cui il nostro mette insieme con maestria fantascienza e comicità demenziale, dando vita a quello che col tempo è diventato un vero e proprio cult.

Passiamo allora a Belli e Dannati di Gus Van Sant, seguito pochi anni dopo dal Piccolo Buddha del nostro Bernardo Bertolucci; anche Il Profumo del Mosto Selvatico meriterebbe sicuramente un'occhiata, così come il successivo Le Riserve, sbarcato sul grande schermo qualche tempo dopo il successo planetario del primo Matrix.

Concludiamo il nostro elenco con La Casa sul Lago del Tempo, film romantico forse troppo sottovalutato in cui il nostro dà ancora una volta prova di grande intesa con Sandra Bullock. A proposito della star di John Wick, intanto, recentemente è saltato fuori il video di un'intervista ad un Keanu Reeves appena ventenne.