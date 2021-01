Keanu Reeves: il suo film Johnny Mnemonic è ambientato il 17 gennaio 2021!

Il 17 gennaio 2021 per i fan di Keanu Reeves è un giorno molto speciale, dato che gli avvenimenti dello sci-fi Johnny Mnemonic, uscito originariamente nel 1995, avevano luogo proprio in tale data.

Il film, che include anche la partecipazione di Takeshi Kitano e Dolph Lundgren, è stato diretto dal regista Robert Longo e vede la futura star di Matrix muoversi un futuristico 2021 (immaginato da 26 anni di distanza).

Bne prima di Cyberpunk 2077 ma nello stesso anno di uscita di Strange Days di Kathryn Bigelow, Keanu Reeves interpretava Johnny Mnemonic, un 'ricordante', ovvero un corriere di dati che viene ingaggiato dal malvivente Ralfi per trasportare un software illegale nascondendolo in una bolla di memoria inserita chirurgicamente nel proprio cervello. In questo 2021 alternativo il mondo intero è connesso dalla gigantesca Internet e quasi la metà della popolazione soffre della sindrome da attenuazione del nervo (NAS): Johnny deve portare il chip di memoria da Pechino a Newark, mentre le industrie Pharmakom supportate dalla yakuza gli danno la caccia per ottenere le informazioni.

Se non avete mai visto questo piccolo, quasi dimenticato cult della fantascienza anni '90, o se avete voglia di riscoprirlo, beh, non potrebbe esserci giorno migliore di oggi 17 gennaio 2021! Con i cinema chiusi, speriamo di aver risvegliato la vostra domenica da cinefili.