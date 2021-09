Keanu Reeves: il suo film su Constantine citato da Justice League nei fumetti DC Comics

Il film di Constantine del 2005 è stato ampiamente bocciato dalla critica alla sua uscita, ma nel corso del tempo è stato riscoperto dai fan di Keanu Reeves e recentemente è stato omaggiato nei fumetti DC Comics tra le pagine dell'ultimo numero di Justice League.

Il film ha ottenuto un riferimento in Justice League #68, scritto da Brian Michael Bendis con disegni di Scott Godlewski, attualmente in vendita negli USA e in digitale: nel fumetto Naomi si rifugia nella safe-room di John Constantine, dove trova i suoi genitori, e mentre sta entrando qualcuno menziona un film con Tilda Swinton, definendo la prova dell'attrice "brillante". In Constantine di Keanu Reeves, come ricorderete, Tilda Swinton ha interpretato l'arcangelo Gabriele. Potete vedere la citazione nella vignetta in calce all'articolo.

John Constantine è uno dei personaggi più famosi della DC, avendo fatto delle apparizioni costanti sin dalla sua introduzione in Saga of the Swamp Thing #37 del 1985. Constantine è stato protagonista della serie Hellblazer, uno dei titoli fondatori dell'impronta Vertigo, ed è un membro fondatore della Justice League Dark, per la quale è in lavorazione una serie tv per il servizio di streaming on demand HBO Max. Il personaggio ha già debuttato sul piccolo schermo interpretato da Matt Ryan nell'Arrowverse di The CW.

Ricordiamo che JJ Abrams sta lavorando ad una nuova serie tv di Constantine, sempre in arrivo per HBO Max.