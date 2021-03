Keanu Reeves, tutti i film della carriera dal peggiore al migliore!

In attesa di vederlo finalmente in azione nel nuovo capitolo di Matrix, che stando a un leak dovrebbe intitolarsi Matrix Resurrections, ripercorriamo insieme la carriera di Keanu Reeves per scoprire la classifica dei film in cui ha recitato secondo la critica, dal peggiore al migliore.

Come sempre, quando si tratta di individuare il parere dei recensori il riferimento principale è Rotten Tomatoes, e in particolare l'indice di gradimento espresso dai vari critici in giro per il mondo (che ovviamente è condizionato anche dall'anno di uscita delle pellicole). Come potete vedere nella lista qui di seguito, nella Top 10 non mancano alcune delle interpretazioni più iconiche di Reeves come quelle di Matrix, John Wick e Speed, ma al primo posto troviamo il recente film Pixar Toy Story 4, in cui l'attore ha prestato la voce all'esilarante Duke Caboom. Tra i flop più celebri dell'attore, invece, troviamo pellicole quali Johnny Mnemonic, 47 Ronin e Matrix Revolutions.

Ecco la classifica completa:

57. Generation Um... (2013) - 0%

56. Nell'ombra di un delitto (2016) - 8%

55. Replicas (2019) - 11%

54. The Watcher (2000) - 11%

53. Johnny Mnemonic (1995) - 12%

52. Siberia (2018) - 12%

51. Due mariti per un matrimonio (1996) - 14%

50. Sweet November (2001) - 15%

49. 47 Ronin (2013) - 16%

48. Reazione a catena (1996) - 18%

47. Cowgirl - Il nuovo sesso (1994) - 19%

46. Ultimatum alla Terra (2008) - 20%

45. Una doppia verità (2016) - 32%

44. La casa sul lago del tempo (2006) - 35%

43. Matrix Revolutions (2003) - 35%

42. La notte non aspetta (2008) - 36%

41. Knock Knock (2015) - 36%

40. Spalle larghe (1986) - 38%

39. Le riserve (2000) - 41%

38. Hardball (2001) - 41%

37. Henry's Crime (2011) - 42%

36. Il profumo del mostro selvatico (1995) - 44%

35. Constantine (2005) - 46%

34. The Bad Batch (2017) - 46%

33. Zia Giulia e la telenovela (1990) - 50%

32. Il peso del ricordo (1988) - 50%

31. Destinazione matrimonio (2018) - 51%

30. Ti amerò... fino ad ammazzarti (1990) - 56%

29. Bill & Ted: Un mitico viaggio (1991) - 57%

28. The Gift (2000) - 57%

27. The Neon Demon (2016) - 59%

26. L'avvocato del diavolo (1997) - 63%

25. A Scanner Darkly - Un oscuro scrutatore (2006) - 67%

24. Piccolo Buddha (1994) - 68%

23. Point Break (1991) - 70%

22. La vita segreta della signora Lee (2009) - 70%

21. Man of Tai Chi (2013) - 71%

20. Thumbsucker - Il succhiapollice (2005) - 71%

19. Dracula di Bram Stoker (1992) - 74%

18. Fino all'osso (2017) - 71%

17. Tutto può succedere - Something's gotta give (2003) - 72%

16. Matrix Reloaded (2003) - 73%

15. Belli e dannati (1991) - 79%

14. Spongebob - Amici in fuga (2021) - 67%

13. Bill & Ted Excellent Adventure (1989) - 81%

12. Bill & Ted Face the Musica (2020) - 82%

11. John Wick (2014) - 86%

10. I ragazzi del fiume (1987) - 87%

9. Matrix (1999) - 88%

8. Finché forse non vi separi... (2019) - 89%

7. John Wick - Capitolo 2 (2017) - 89%

6. John Wick 3 - Parabellum (2017) - 87%

5. Molto rumore per nulla (1993) - 90%

4. Parenti, amici e tanti guai (1989) - 91%

3. Le relazioni pericolose (1988) - 93%

2. Speed (1994) - 94%

1. Toy Story 4 (2019) - 97%

E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con queste scelte? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi lasciamo ai film meno conosciuti con Keanu Reeves da recuperare se amate la star di Matrix.