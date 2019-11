Ecco Keanu Reeves con la fidanzata Alexandra Grant nella loro prima apparizione pubblica

Neanche due settimana fa arrivava la notizia di un presunto fidanzamento dell'amatissimo e idolatrato Keanu Reeves, visto di recente nell'eccezionale John Wick: Capitolo 3 - Parabellum e pronto a sbarcare anche in digitale nel videogioco Cyberpunk 2077, tanto per accrescere ancora di più il suo status di celebrità.

La donna vista insieme alla star era Alexandra Grant, una delle più vecchie e intime amiche di Keanu Reeves, che a quanto pare, alla fine, è anche riuscita a conquistare il cuore dell'attore che rivedremo nei prossimi anni anche nei panni di Neo nell'annunciato Matrix 4. Dopo lo scoop di qualche giorno fa, comunque, i due hanno deciso di non continuare a tenere tutto per loro e condividere la felicità con i fan, accontentando anche fotografi e giornalisti nella loro prima uscita pubblica da fidanzati durante l'evento ACMA Art + Film Gala presentato da Gucci.



I due appaiono solari, sorridenti, teneri e felici, e per Reeves si tratta ufficialmente della prima ragazza dopo decenni, come da lui stesso dichiarato per altro in delle recenti interviste pubblicate nel corso dell'estate. La Grant è anche una delle più fedeli collaboratrici dell'attore, il che li ha tenuti a stretto contatto davvero molto a lungo, prima che scoppiasse l'amore.



Auguriamo il meglio a questa neo nato coppia hollywoodiana.