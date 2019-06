Keanu Reeves, i fan lo vogliono Persona dell'anno: partita la petizione

Non sembra dover terminare a breve questo periodo di straordinaria popolarità per Keanu Reeves. I fan dell'attore, da un po' di tempo a questa parte, si stanno riproducendo in lodi sperticate del loro idolo, pubblicizzando al mondo intero la sua storia difficile e la sua proverbiale bontà d'animo.

Scontato allora che la star di Matrix e John Wick venga additato come una delle personalità più in vista di quest'anno e anche oltre, considerata la prossima uscita dell'attesissimo gioco Cyberpunk 2077 del quale Reeves farà parte.

Proprio in virtù di ciò ai fan è saltata su un'idea che, in effetti, sembra la prosecuzione naturale di quanto sta accadendo al livello di popolarità di Reeves: proporlo al Times come candidato al titolo di Persona dell'anno 2019. Per presentare la proposta al noto settimanale statunitense è stata addirittura varata una petizione che, ovviamente, non sta faticando a racimolare consensi. "Keanu Reeves è la miglior persona del mondo, fatelo Persona dell'anno 2019!" si legge nel testo della raccolta firme.

Che dire, un picco di popolarità che, tra il serio e lo scherzoso, Reeves sicuramente merita: dell'attore è davvero difficile parlar male e i fan che hanno avuto la fortuna d'incontrarlo possono confermarlo: Keanu Reeves è davvero una persona speciale. Al successo personale, comunque, l'attore sta abbinando quello al botteghino: Parabellum è il capitolo di maggior successo della saga di John Wick, e l'uscita di un quarto film della serie è già stata confermata.