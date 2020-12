Keanu Reeves, i fan continuano a immaginarlo nei panni di Ghost Rider: la nuova fan art

Da quando Kevin Feige ha confermato di volere a tutti i costi Keanu Reeves nel Marvel Cinematic Universe, seppure in un ruolo che possa calzargli a dovere (e ancora non trovato o forse solo non annunciato), i fan dell'attore si sono uniti nel desiderio di vederlo nei panni di Ghost Rider, come vediamo anche dalla nuova fan art.

Ghost Rider non appare sul grande schermo dai tempi Ghost Rider 2 - Spirito di Vendetta: era il 2012 e il film con Nicholas Cage nei panni di Johnny Blaze non riuscì a far di meglio che bissare i già non troppo entusiasti giudizi sul primo capitolo.

I tempi potrebbero dunque essere maturi per tentare di inserire nuovamente il personaggio nell'orbita dei progetti cinematografici Marvel, tanto più che della serie a lui dedicata che sarebbe dovuta andare in onda su Hulu non s'è fatto più nulla. Perché, allora, non tentare la carta Keanu Reeves?

Attualmente non ci sono voci concrete al riguardo, ma siamo piuttosto certi che nessun fan Marvel disdegnerebbe l'ipotesi (Keanu, d'altronde, è talmente popolare che ci risulta difficile immaginare qualcuno scontento di vederlo in qualsivoglia ruolo).



A riprova di ciò, il web è già pieno di fanart che immaginano l'attore di John Wick nei panni di Ghost Rider, con tanto di moto e cranio fiammeggiante. Quella che vede in calce è soltanto l'ultima. Insomma, cosa sta aspettando Disney ad avanzare la proposta indecente?

