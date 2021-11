Keanu Reeves: la nuova fan art Marvel su Ghost Rider è terrificante e magnifica

Keanu Reeves vuole entrare nel MCU e i fan della saga sognano la star di Matrix come Ghost Rider: al momento è impossibile stabilire se e quando questi desideri diventeranno realtà, ma intanto il web si sta riempiendo di fan-art tutte da scoprire.

Quella che vi proponiamo oggi è ad opera del noto artista Mizuri, e potete trovarla in calce all'articolo: pubblicata su Twitter, la fan-art mostra Keanu Reeves nei panni di Ghost Rider, riadattando quella che sembrerebbe un'immagine promozionale della saga di John Wick. Cosa ve ne pare? Anche voi vorreste vedere Keanu Reeves nei panni del Ghost Rider del MCU, oppure gli affidereste un altro personaggio? Ditecelo nei commenti!

Ricordiamo che Ghost Rider ha debuttato per la prima volta nei fumetti con Marvel Spotlight n. 5 del 1972, raalizzato da di Roy Thomas, Gary Friedrich e Mike Ploog: il personaggio è nato come motociclista di nome Johnny Blaze che vende la sua anima ad un demone di nome Mephisto per salvare suo padre, accettando di trasformarsi in un vigilante ultraterreno. Per quanto riguarda gli adattamenti, Ghost Rider è stato notoriamente interpretato da Nicolas Cage sul grande schermo in due diversi film, nel 2007 con Ghost Rider dallo sceneggiatore/regista di Daredevil Mark Steven Johnson e nel sequel del 2012 Ghost Rider: Spirit of Vengeance. Successivamente, Gabriel Luna avrebbe interpretato una nuova versione del personaggio in Agents of SHIELD.

Staremo a vedere come si evolverà la 'situazione Keanu Reeves nel MCU', come sempre vi terremo aggiornati.