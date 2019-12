Keanu Reeves incontra di nuovo la Morte nelle prime foto di Bill & Ted Face the Music

Dopo averla vista sul set di Bill & Ted Face the Music, William Sandler è tornato ricoprire il ruolo della Morte nelle prime immagini del film con Keanu Reeves e Alex Winter.

Nelle foto, pubblicate in esclusiva da Entertainment Weekly, vediamo per la prima volta ufficialmente Reeves e Winter nei panni dei loro storici personaggi, che tenteranno di salvare il mondo ancora una volta quando un visitatore del futuro li metterà in guardia su un nuovo e incombente pericolo.

Faranno parte del cast della pellicola anche Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi, di cui potete vedere un primo sguardo insieme alle altre immagini sul sito di Entertainment Weekly. La Weaving sarà la figlia di Bill, Thea, mentre la Lundy-Paine vestirà i panni di Billie, la figlia di Ted. "Adorano la musica dei loro papà e vogliono aiutarli" ha spiegato lo sceneggiatore Chris Matheson.

Che ve ne pare di queste prime foto del film? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che il film uscirà nelle sale americane il 21 agosto 2020. Per altre notizie che riguardano l'attore canadese: di recente è stata annunciata la data di uscita di Matrix 4, che casualmente (o forse no) uscirà nelle sale insieme a John Wick 4 - anche se Lionsgate ha ancora tutto il tempo per spostare la sua programmazione.