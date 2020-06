Keanu Reeves, che eroe: potete vivere 15 minuti con lui, ma solo per beneficienza

Keanu Reeves si conferma ancora una volta una persona di gran cuore oltre che una star amatissima in tutto il mondo: la sua iniziativa benefica dell'attore di Matrix e John Wick prevede un appuntamento con un fan, ma solo col miglior offerente.

Avete capito bene: se la vostra generosità (e il vostro portafogli) sarà abbastanza grande, potrete avere un esclusivo appuntamento di quindici minuti con Keanu Reeves attraverso Zoom, la celebre app per chiamate virtuali.

Per poter partecipare al "concorso" sarà necessario effettuare una donazione per Camp Rainbow Gold, un'organizzazione benefica dell'Idaho che lotta per aiutare i bambini colpiti dal cancro. Sono anni ormai che l’attore organizza eventi benefici e dona ingenti somme di denaro alla causa, sempre lontano dai riflettori e con grande discrezione, per rendere onore alla battaglia della sorella, che vive in Italia e da diverso tempo lotta contro la leucemia. L’organizzazione sponsorizzata da Reeves si impegna “a provvedere sostengo emotivo a bambini dell’Idaho a cui è stato diagnosticato il cancro e alle loro famiglie”, e gli aiuti che saranno raccolti andranno ad oltre 400 famiglie e ad oltre 300 volontari in tutto il mondo.

Vi ricordiamo che prossimamente Keanu Reeves tornerà in Bill & Ted 3, Matrix 4 e John Wick 4. Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Matrix e all'Everycult di John Wick 2.