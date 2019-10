Keanu Reeves potrebbe entrare molto presto nella saga di Fast & Furious

Con John Wick 4 e il nuovo Matrix in arrivo, senza contare il ruolo nel videogame Cyberpunk 2077, la figura di Keanu Reeves molto presto potrebbe essere associata ad un altro famoso franchise internazionale.

Stiamo parlando di Fast & Furious, celebre saga action con Vin Diesel, The Rock, Jason Statham e tanti altri, il cui sceneggiatore Chris Morgan ha rivelato di essersi incontrato con la star di Matrix.

Parlando con Screen Rant in occasione dell'uscita home-video di Hobbs & Shaw, Morgan ha confermato che ci sono state discussioni con Reeves sulla possibilità di entrare nel franchise.

"Mi sono seduto con lui e ne abbiamo parlato. Voglio che entri nell'universo di Fast & Furious da molto tempo. Stiamo solo cercando di trovare ... la cosa più difficile è sempre il tempo a disposizione, e le agende strapiene, è difficile progettare insieme la cosa giusta. Ma portarlo in questo franchise rimane un mio fervido desiderio”.

Voi cosa ne pensate? Come vedreste Keanu Reeves nel mondo di sparatorie e motori dominato da Vin Diesel? Fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la rapper Cardi B è entrata nel cast di Fast & Furious 9, le cui riprese sono attualmente in corso. Fra le new entry anche John Cena.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il 22 maggio 2020.