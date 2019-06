Keanu Reeves entra in scena al rallentatore e diventa virale

Keanu Reeves, in questi giorni nei cinema con John Wick 3 - Parabellum, è anche nel cast di una commedia Netflix di recentissima uscita. In Finché forse non vi separi l’attore interpreta se stesso.

Il film (titolo originale Always be my maybe), diretto da Nahnatchka Khan, ha per protagonisti Ali Wong e Randall Park, nelle vesti di due ex fidanzati che, dopo essersi innamorati giovanissimi, finiscono per lasciarsi e ritrovarsi dopo quindici anni. L’entrata in scena di Keanu Reeves ha provocato le reazioni dei fan ed è diventata subito virale, grazie anche alla creazione di un apposito profilo Twitter, Keanu Reeves walking to music. Nel film Reeves è inquadrato mentre si muove al rallentatore entrando in un locale e salutando alcune persone, con in sottofondo il brano Sail di Awolnation. Il meme di Twitter mostra la stessa scena, abbinata di volta in volta a canzoni diverse, e il risultato è una divertente camminata che sembra andare d’accordo con qualsiasi brano. Si va da So Yesterday di Hilary Duff a Hypnotize di Notorious BIG, da Just like Heaven dei Cure a Everybody Wants to rule the world dei Tears for Fear.

Oltre che un uomo toccante e buono, quindi, Keanu Reeves è anche un perfetto meme, protagonista di divertenti video virali. Guarda il trailer di Finché forse non vi separi (Always be my maybe).