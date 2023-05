Keanu Reeves doveva essere in Fast & Furious 10: svelato il ruolo al quale ha rinunciato

Mentre gli analisti continuano a guardare con attenzione agli incassi di Fast & Furious 10, che ha superato il suo primo week-end di programmazione, si torna a parlare del nuovo film della Fast Saga attraverso un interessante what if riguardante nientemeno che Keanu Reeves.

In un'intervista con Entertainment Weekly, infatti, la star di Fast X Alan Ritchson ha rivelato che Keanu Reeves era in trattative per interpretare Aimes, il nuovo capo dell'Agenzia introdotto nel franchise durante gli eventi del decimo episodio. "Sono entrato nel cast solo grazie ad un mix di fortuna e tempismo", ha detto l'attore di Reacher. "Stavo lavorando a un film con Hilary Swank a Winnipeg nel freddo gelido, e ho ricevuto una telefonata che mi informava che i piani per avere Keanu Reeves nel cast erano cambiati, e lui avrebbe dovuto interpretare originariamente quella che poi è diventata la mia parte. Ma la fortuna è stata doppia per me, perché con il covid c'è stato il rischio che la parte di Aimes venisse tagliata del tutto. Alla fine invece hanno optato per il recast"

Curiosamente, questa non è la prima volta che Keanu Reeves è stato vicino al franchise di Fast & Furious: lo sceneggiatore della saga Chris Morgan, in precedenza, ha rivelato che la star di Matrix e John Wick è stata in trattative per unirsi al cast di Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw del 2019, nel quale avrebbe interpretato la voce dell'organizzazione Eteon.

