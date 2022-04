Keanu Reeves domina Netflix: un suo action cult irrompe a suon di spari nella top10

Con l'uscita di John Wick 4 posticipata a causa dei rallentamenti subiti dalla produzione durante la pandemia, i fan sono evidentemente alla ricerca di 'vecchi-nuovi' action con protagonista Keanu Reeves da rivisitare sulle piattaforme di streaming on demand.

La cosa, in queste ore, ha portato all'improvviso aumento di popolarità di John Wick 2, che su Netflix negli Stati Uniti è schizzato a suon di spari e mazzate nella top10 dei film più visti dagli abbonati: uscito nel 2017 e da molti considerato il miglior film della saga action con Keanu Reeves, John Wick: Chapter 2 vede il sicario in pensione John Wick costretto a tornare alla sua vecchia vita per adempiere ad un giuramento di sangue che lo lega ad un signore del crimine italiano, interpretato da Riccardo Scamarcio.

La storia di John Wick 2, conclusasi con un grosso cliffhanger, è continuata anche nell'acclamato John Wick: Chapter 3 — Parabellum, uscito nel 2019 e il cui successo ha giustificato l'annuncio e la produzione di John Wick: Chapter 4 e John Wick: Chapter 5, presumibilmente gli ultimi episodi della saga. Il quarto capitolo è previsto per il 2023, mentre il film successivo - inizialmente previsto per una produzione back-to-back, prima che la pandemia costringesse Lionsgate a rivedere i propri piani - dovrebbe arrivare nel 2024.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il franchise di John Wick si espanderà: attualmente sono in lavorazione una serie tv prequel sull'Hotel Continental e il film spin-off Ballerina, e oltre a questi due progetti si è parlato anche di un film spin off su Sofia, la action-woman interpretata da Halle Berry in John Wick 3.