Keanu Reeves, discorso da brividi in onore di Lance Reddick: 'Ho amato lavorare con lui'

Durante la 51esima cerimonia di premiazione dei Saturn Awards, i premi hollywoodiani dedicati al cinema di genere, Keanu Reeves ha ricevuto il Lance Reddick Award, prima edizione di un nuovo premio speciale dedicato alla memoria dell'attore Lance Reddick.

Salito sul palco per ritirare la statuetta, la star di John Wick ha ricordato il lavoro svolto con il compianto Lance Reddick sul set del franchise action: "Una volta gli ho detto, anzi gli scrissi una lettera nella quale gli dicevo che i fan amavano la saga di John Wick grazie al suo Charon, perché senza Charon e l'aiuto che forniva a John Wick John Wick non sarebbe riuscito a combinare granché. Quando ho avuto modo di recitare con lui, ho provato un tale affetto: i nostri personaggi si volevano bene, e noi ci volevamo bene fuori dallo schermo. Ci siamo divertiti così tanto in questi film, in questa serie: è un progetto irripetibile, e lui lo sapeva. Ho amato lavorare con lui: aveva una tale passione per la creatività, come un fuoco che gli bruciava dentro, nei confronti di questo mestiere e della sua arte. Abbiamo fatto quattro film insieme nel corso di otto anni, e siamo diventati amici: era un uomo di enorme grazia e umorismo."

Keanu Reeves e Lance Reddick appariranno anche in Ballerina, primo spin-off cinematografico della saga di John Wick in arrivo al cinema quest'anno e con protagonista Ana de Armas, ma attualmente non è dato sapere se i due personaggi condivideranno lo schermo un'ultima volta o se saranno coinvolti in sequenze separate.

