Keanu Reeves, dieci film che rifiutò e cinque per cui fu scartato

Keanu Reeves sa bene quanto i suoi fan vorrebbero vederlo sul grande schermo un giorno sì e l'altro pure: la carriera di un attore, però, è fatta anche di rifiuti elargiti o incassati. Vediamo, dunque, quali sono le occasioni mancate più clamorose della carriera di una delle star più amate dei nostri tempi.

Partiamo da un "no, grazie" abbastanza paradossale, se si pensa alla motivazione: per Keanu, infatti, Platoon di Oliver Stone era un film troppo violento. Detto da uno che qualche anno dopo avrebbe fatto stragi utilizzando una matita...

Neanche Watchmen di Zack Snyder convinse il nostro, così come Fair Fame di Doug Liman; ad incassare il due di picche furono anche le sorelle Wachowski, che volevano nuovamente ingaggiare la star di Matrix per il loro Speedracer.

Di recente il nome di Reeves era stato tra i più chiacchierati per Gli Eterni, ma gli impegni dell'attore non gli hanno consentito di trovare spazio per il Marvel Cinematic Universe. Sempre l'agenda fitta fu la causa del primo no detto a Marvel qualche tempo prima, in occasione di Captain Marvel: c'era un John Wick 3 ad avere la precedenza assoluta.

Un no secco fu rifilato da un giovanissimo Reeves anche a David Cronenberg: la sceneggiatura de La Mosca non convinse l'attore, che avrebbe dovuto interpretare il figlio di Jeff Goldblum. Non è chiarissimo, invece, il motivo per cui l'ex-Eletto non sia apparso in Spider-Man: Far From Home, dal momento in cui entrambe le parti in causa sembravano interessate alla cosa: questo matrimonio, insomma, non s'ha da fare.

Rifiuto netto anche per Speed 2: Reeves si disse convinto che il film gli avrebbe definitivamente rovinato la carriera; suona invece decisamente meno saggia la decisione di dire di no a Michael Mann per il suo Heat - La Sfida, che l'avrebbe visto nel ruolo che fu poi di Val Kilmer.

E cosa dire delle volte in cui invece fu proprio il nostro ad essere sedotto e abbandonato? Anche qui troviamo titoli di prima fascia, basti pensare al ruolo di Aragorn ne Il Signore degli Anelli, che Reeves avrebbe fortemente voluto, ma anche a quello di Wolverine, altro antico desiderio della star di John Wick.

Tra i ruoli pensati per Reeves e poi andati ad altri troviamo poi anche quello di Kit Ramsey in Bowfinger, Tugg Speedman in Tropic Thunder e del protagonista de L'Oggetto del mio Desiderio. Cosa ne pensate, dunque? In quale di questi ruoli avreste assolutamente voluto vedere Keanu Reeves e per quali di questi, invece, pensate che sia meglio lasciare le cose come stanno?

