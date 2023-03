Keanu Reeves dedica John Wick 4 a Lance Reddick: 'Ci mancherà moltissimo'

La tragica notizia della morte di Lance Reddick ha sconvolto Hollywood e in particolare i fan della saga di John Wick, proprio a pochi giorni dall'uscita dell'attesissimo John Wick: Capitolo 4.

L'inaspettata scomparsa dell'attore ha colpito da vicino anche i suoi colleghi e collaboratori, tra cui il regista di John Wick Chad Stahelski e ovviamente la star della saga Keanu Reeves. Il duo ha rilasciato una dichiarazione ufficiale tramite Deadline dopo che la notizia della morte di Lance Reddick è diventata di dominio pubblico.

"Siamo profondamente rattristati e addolorati per la perdita del nostro amato amico e collega Lance Reddick", hanno dichiarato Stahelski e Reeves. "Era un professionista navigato ed è stato un piacere lavorare con lui in tutti questi anni. Il nostro amore e le nostre preghiere sono per sua moglie Stephanie, i suoi figli, la sua famiglia e i suoi amici. Vogliamo dedicare John Wick 4 alla sua amorevole memoria. Ci mancherà moltissimo". Una dichiarazione è stata rilasciata anche da parte di Lionsgate, lo studio dietro la produzione di John Wick: "Il mondo di John Wick non sarebbe quello che è oggi senza Lance Reddick e l'impareggiabile profondità che ha portato all'umanità e al carisma imperturbabile di Charon. Lance lascia dietro di sé un'eredità indelebile e una filmografia impressionante, ma noi vogliamo ricordarlo come il nostro adorabile, gioioso amico e Concierge. Siamo sbalorditi e addolorati, e le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi fan in tutto il mondo".

Ricordiamo che Lance Reddick dovrebbe tornare nei panni di Charon anche in Ballerina, il primo spin-off della saga di John Wick con protagonista Ana de Armas. Per altri contenuti, recuperate il trailer ufficiale di John Wick 4.