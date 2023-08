Keanu Reeves è davvero umile come si dice? Lo rivela la sua casa a Los Angeles

Keanu Reeves oltre a essere uno degli attori più apprezzati del panorama hollywoodiano, viene spesso osannato sulla rete per la sua umiltà e per il suo stile di vita che non si distacca eccessivamente da quello della gente comune. Velvet Ropes ha fatto un’analisi della casa della star per mettere alla prova definitivamente la sua normalità.

Dopo avervi mostrato la versione biker di Keanu Reeves, facciamo un salto nella sua intimità scoprendo quanto possa essere davvero comune la dimora di una star del cinema.

Lo spazio personale dell’attore, in effetti, non è propriamente una casetta da condividere umilmente con la propria famiglia, per quanto, rispetto agli standard a cui ci hanno abituato altre star, appare decisamente più alla portata dei sogni di ciascuno di noi, piuttosto che come qualcosa di irraggiungibile ed esagerato.



La casa, dalle dimensioni di circa 520 metri quadrati, consiste di due camere da letto, tre bagni, una piscina, un cortile e un garage per tre auto. Non ci sono immagini relative agli interni anche vista la poca propensione di Reeves a parlare del posto in cui vive data l’attenzione indesiderata dei fan che, a detta della star, posizionandosi fuori dalle sue mura, lo hanno fatto sentire spesso come un animale allo zoo.

Un’ennesima dimostrazione di come l’attore di Matrix sia rimasto umile nonostante le grandi possibilità e, a tal proposito, vi ricordiamo tutte le volte in cui Keanu Reeves è stato un divo dal cuore d’oro.