Keanu Reeves, il cult Johnny Mnemonic compie 25 anni e torna in HD: è ora di rivalutarlo?

Sebbene il grande pubblico associ il nome di Keanu Reeves alla saga di Matrix, l'attore prima del film delle sorelle Wachowski ottenne il ruolo di protagonista nel cult Johnny Mnemonic, opera che si prepara a festeggiare i 25 anni di età.

Per l'occasione il film, ricordato come il primo adattamento cinematografico dell'opera di William Gibson e oggi tornato in auge per le sue similitudini con il videogioco Cyberpunk, che non a caso vede Keanu Reeves fra i protagonisti, tornerà in un'attesa versione in alta definizione. La nuova edizione del film sarà pubblicata nel Regno Unito sulle piattaforme digitali a partire dal 10 maggio, ed è dunque probabile che molto presto arrivi anche un'edizione fisica per l'home-video: al momento non ci sono novità circa una distribuzione italiana, ma come al solito vi terremo informati.

Diretto da Robert Long e interpretato da Dolph Lundgren, Takeshi Kitano, Ice-T, Udo Kier e Henry Rollins, Johnny Mnemonic non ottenne il successo sperato all'epoca della sua uscita originale, anche se nel corso degli anni Keanu Reeves lo ha sempre difeso con orgoglio: ora che l'attore è diventato una superstar mondiale, probabilmente la più amata al mondo, chissà che il film non riesca a farsi conoscere di più anche al grande pubblico.

La storia di Johnny Mnemonic è ambientata il 17 gennaio 2021 e racconta di una società che utilizza il cyberspazio come norma per tutti i rapporti d'affari e personali: le informazioni sono diventate così importanti che per proteggere i file più delicati dagli hacker del cyberspazio questi vengono trasportati nelle teste di 'corrieri mnemonici'. Johnny (Keanu Reeves) è il migliore di tutti nel suo campo, ma presto scopre che un file di dati grezzi che ha accettato di trasportare sono particolarmente sensibili e si ritroverà al centro di una caccia all'uomo.