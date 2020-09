Keanu Reeves crea un fumetto da un proprio meme: il risultato è impressionante

Sono mesi di continua frenesia per l'attore Keanu Reeves, impegnato in più fronti come il quarto capitolo di Matrix, il quarto capitolo di John Wick, il videogioco Cyberpunk 2077 in arrivo per Playstation, o anche la realizzazione di un fumetto tutto suo e la campagna di raccolta fondi per il fumetto da 12 numeri in arrivo.

Intanto, iniziamo col dire che i BOOM! Studios hanno lanciato una campagna di raccolta fondi su Kickstarter per permettere ai lavori su BRZRKR - la serie a fumetti con protagonista proprio Reeves - di mettersi in moto e iniziare. A quanto pare, sorprendentemente, la cifra prefissata come obiettivo è stata già raggiunta a tempo record e superata abbondantemente. L'obiettivo principale era quello di raggiungere 50mila dollari di budget, quando invece ne sono stati raccolti circa 245mila e questo mentre stiamo scrivendo (nel frattempo potrebbe essere lievitata ancora).

Scritto da Reeves e Matt Kindt, con i disegni di Ron Garney, il fumetto sarà composto da 12 numeri e lanciato attraverso i canali di fruizione tradizionali nella sola edizione da collezione. Si parte dal prezzo più economico di 50 dollari, fino all'edizione più esclusiva con tutti i contenuti da $2499.

Come se non bastasse, a quanto pare Keanu Reeves ha un senso dell'umorismo e per l'autoironia molto marcato, tanto da arrivare a disegnare se stesso ispirandosi al celebre meme "Sad Keanu" in una vignetta che molto probabilmente verrà inserita proprio in un numero di BRZRKR.

"Quando mi sono incontrato con Keanu - ha raccontato Donny Cates - per quello che sarebbe diventato BRZRKR, mi ha detto che pensava sarebbe stato divertente se avessimo ricreato il meme 'Sad Keanu' per il volume. Sono molto felice di vedere che quell'idea è rimasta".

Su queste pagine potete trovare le prime pagine del fumetto BRZRKR.