Keanu Reeves, ecco cosa mangia la star di John Wick prima delle scene più pericolose!

Keanu Reeves potrebbe essere immortale, ma, bizzarre teorie a parte, è certo che l'attore di John Wick, Point Break e The Matrix si mantenga in forma attraverso l'esercizio fisico e una dieta sana; al riguardo, in molti si chiedono: quali cibi consuma prima di girare le scene più pericolose?

A rispondere è Patrick Murphy, il suo allenatore personale. "John Wick è uno dei ruoli più fisici nella storia del cinema" ha dichiarato. "La coreografia, insieme alle svariate discipline di combattimento, le cadute, le acrobazie, l'equitazione, la guida di auto acrobatiche, l'addestramento con le armi e altre forme di padronanza delle armi, infatti, dimostrano come il corpo di Keanu abbia attraversato l'inferno per poi tornare indietro. Significa mantenere un buon ritmo con le articolazioni e ridurre il più possibile ogni accenno di dolore".

Da parte sua, Reeves ha ricordato la dieta durante le riprese di The Matrix: "A basso contenuto di sodio, a basso contenuto di grassi e, la notte prima dei una grande sequenza di combattimento, integrata da una grossa bistecca". Riguardo John Wick, invece, ha menzionato cibi integrali e integratori quali l'estratto di curcuma bio-curcumina, il rigeneratore cellulare NAD+ e omega3. Da evitare sono i prodotti da forno, i fritti, la pasta, i succhi di frutta, gli oli vegetali e tutti gli alcolici.

Quando non sta girando alcun film, la dieta può diventare leggermente meno rigida: "Bistecca, vino rosso e un bel single malt con un grosso cubetto di ghiaccio", a cui si aggiunge la volontà di "guidare una motocicletta".

