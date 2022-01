Keanu Reeves consiglia: ecco i suoi 18 film preferiti, ce n'è per tutti i gusti

Tornato a vestire i panni di Neo, dopo vent'anni, in Matrix Resurrections, reboot della trilogia delle Sorelle Wachoski, Keanu Reeves ha prestato il suo volto a qualunque progetto, alto o basso che fosse. In questo, somiglia molto alla sua lista di film preferiti, 18 consigli cinematografici elargiti durante un'intervista con Esquire.

Sex symbol, scopritore dell’eterna giovinezza, uomo dal cuore d’oro e dalla storia privata estremamente tragica, ma soprattutto attore prestato alle produzioni più disparate, non sempre acclamato per le sue doti attoriali. Se ne è viste attribuire di ogni, Keanu Reeves, uno degli uomini più amati di Hollywood, che in soli trentacinque anni di carriera nel mondo dello spettacolo ha già preso parte a quasi una settantina di film. Non si è mai rifiutato (o quasi), bassi o alti che fossero i generi, fra piccole produzioni indipendenti e giganteschi blockbuster.

Fra i primi ruoli più noti, quelli da giovanissimo nel corso degli Anni ’90, si annoverano il Point Break di Kathryn Bigelow con Patrick Swayze e il Belli e Dannati di Gus Van Sant, affiancato dall’amico e collega poi scomparso River Phoenix, fratello di Joaquin. Solo uno dei tanti cari a cui dovrà dire addio nel corso della vita, e che forse l’hanno reso ancor più generoso e disinteressato ai meccanismi di Hollywood di quanto già non fosse. Ovviamente il suo ruolo più noto è quello di Neo nella saga dei Matrix, con Keanu Reeves che ha spiegato la delusione di Matrix Resurrections. Più di recente invece, si è imbarcato nella nuova trilogia action degli John Wick, in attesa del quarto film.

Ma è proprio durante un’intervista con Esquire per la promozione del suo ultimo lavoro attualmente nelle sale italiane – trovate qui la spiegazione Matrix Resurrections – che l’attore si è prodigato nell’ennesimo gesto di generosità, elencando i suoi film preferiti. L’idea, racconta, gli è venuta dopo una discussione con la co-star Carrie-Anne Moss, che gli ha chiesto consigli di visione per i figli adolescenti. Ecco allora i 18 film preferiti di Keanu Reeves:

• The Neon Demon (2016) – Nicolas Winding Refn

• Arancia Meccanica (1971) – Stanley Kubrick

• Rollerball (1975) – Norman Jewison

• The Bad Batch (2016) – Ana Lily Amirpour

• Dr. Strangelove (1964) – Stanley Kubrick

• I sette samurai (1954) – Akira Kurosawa

• Amadeus (1984) – Miloš Forman

• Rosencrantz e Guildenstern sono morti (1990) – Tom Stoppard

• La casa (1981) – Sam Raimi

• Arizona Junior (1987) – Fratelli Coen

• Il grande Lebowski (1998) – Fratelli Coen

• Nikita (1990) – Luc Besson

• Léon: The Professional (1994) – Luc Besson

• Frankenstein Junior (1974) – Mel Brooks

• Mezzogiorno e mezzo di fuoco (1974) – Mel Brooks

• Monty Python e il Sacro Graal (1975) – Terry Gilliam e Terry Jones

• l texano dagli occhi di ghiaccio (1976) – Clint Eastwood

• Mad Max 2 – Interceptor: Il guerriero della strada (1981) – George Miller

Come potete vedere, nella lista c’è davvero di tutto. Registi del calibro di Akira Kurosawa con I sette samurai e Miloš Forman con il suo biopic su Mozart. Tre nomi in particolare (Luc Besson, Stanley Kubrick, Fratelli Coen) si guadagnano due posizioni a testa. Ma la lista spazia anche nell’horror di Sam Raimi e nelle commedie comiche dei Monty Phyton, oltre a contare due film che hanno visto la partecipazione dello stesso Reeves: The Bad Batch e The Neon Demon. Quanti ne avete già visti? Ditecelo nei commenti!