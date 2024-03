Keanu Reeves conquista tutti col nuovo taglio di capelli: addio alla chioma di John Wick

Concluse le riprese del nuovo film Good Fortune, nel quale interpreterà un Angelo, la star Keanu Reeves è stata vista sfoggiare un look completamente diverso rispetto a quello a cui aveva abituato i suoi fan negli ultimi anni.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, che lo ritrae ad una festa in compagnia di Alexandra Grant, Rob Lowe, sua moglie Sheryl Lowe e il loro figlio John, Keanu Reeves si è tagliato gli iconici capelli di John Wick in vista, presumibilmente, del nuovo film Outcome, commedia dark di Jonah Hill. Anche la sua barba sale e pepe sembra essere più corta del solito, e il nuovo look ha immediatamente conquistato i fan: negli ultimi anni Keanu Reeves è sempre apparso con i capelli lunghi, non solo nella saga di John Wick ma anche in film come Matrix Resurrection e il videogame Cyberpunk 2077, e perfino nel suo fumetto BRZRKR (che diventerà un film per Netflix, con Keanu Reeves che potrebbe essere regista di sé stesso), dunque questo cambio di acconciatura ha suscitato un grande interesse tra i suoi follower.

In Outcome, ricordiamo, Keanu Reeves interpreterà Reef, un uomo descritto come una star di Hollywood in declino che dovrà tuffarsi nelle oscure profondità del suo passato per affrontare i suoi demoni e fare pace con sé stesso dopo che qualcuno inizia a ricattarlo con un misterioso videoclip risalente ai primi anni della sua carriera.

Nel film, prodotto da Apple Original Films, ci sarà anche Cameron Diaz, come vi abbiamo segnalato qualche giorno fa.

