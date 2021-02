Keanu Reeves conquista anche il mondo dei fumetti: il primo numero di BRZRKR è da record!

Come sappiamo, Keanu Reeves ha debuttato anche come autore di fumetti con BRZRKR. Il lavoro di promozione, a quanto pare, ha dato i suoi frutti, visto che il primo numero in pochi giorni ha battuto ogni record su Advance Reorder. Le varie versioni dell'albo, con copertine differenti, occupano tutti i primi sei posti della classifica.

Allargando il campo, il nuovo fumetto di Keanu Reeves è presente in otto dei primi dieci posti, e in dieci dei primi venticinque. Faticano a tenere il passo in classifica anche dei mostri sacri come Dardevil, Star Wars, The Walking Dead e Spawn.

BRZRKR è scritto da Keanu Reeves (una delle copertine è autografata dalla star) insieme a Matt Kindt, e disegnato da Ron Garney (Captain America, Daredevil). La trama è incentrata su Berzeker (è così che va letto il titolo), metà mortale e metà divinità, che dopo aver vagato per secoli nel mondo si ritrova a lavorare per il governo degli Stati Uniti, combattendo nelle guerre troppo pericolose per chiunque altro, chiedendo in cambio di scoprire la verità sulla sua esistenza.

Keanu Reeves sarà tra i protagonisti dell'attesissimo Matrix 4, che ha assicurato avrà una bellissima storia. Negli ultimi giorni sono emersi dei rumor sul titolo del film, mentre Pryianka Chopra ha svelato alcuni dettagli del suo ruolo.