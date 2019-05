Keanu Reeves ha confessato di aver avuto una cotta per Sandra Bullock

Qualche tempo fa Ellen DeGeneres strappò a Sandra Bullock la confessione su una cotta avuta ai tempi di Speed per Keanu Reeves. "Era bellissimo, non riuscivo proprio ad essere seria davanti a lui" aveva dichiarato l'attrice, che con Reeves ha poi costruito una solida amicizia.

La cosa ha sorpreso abbastanza l'attore di Matrix che, intervistato dalla stessa Ellen, ha inaspettatamente ammesso di aver provato le stesse cose per la collega, con la quale ha poi recitato anche in La Casa sul Lago del Tempo.

"Stavamo lavorando!" si è giustificato Reeves con Ellen, incredula sul fatto che entrambi fossero pazzi l'uno dell'altro ma non abbiano mai trovato il coraggio di farsi avanti. La Bullock, d'altronde, aveva ammesso che la loro duratura amicizia è andata avanti, probabilmente, anche perché le cose tra di loro non sono mai sfociate in altro.

Un siparietto divertente quello andato in onda durante lo show di Ellen, che ad un certo punto ha finto di far entrare in studio la stessa Sandra Bullock, facendo sobbalzare il povero Keanu Reeves. "Quindi la chimica che c'era nel film era reale, eravate davvero innamorati l'uno dell'altro!" ha poi osservato la conduttrice.

Reeves, ora nelle sale con John Wick 3, ha recentemente parlato dei lati del suo carattere che l'accomunano al personaggio. Il film ha esordito col botto, debuttando con un incasso di 57 milioni.