Keanu Reeves come Wolverine a partire da Cyberpunk 2077 nella nuova fan-art

Galeotta è stata quella dichiarazione di Keanu Reeves, dove l'idolo del momento ha dichiarato di "voler interpretare Wolverine": da quel momento è arrivata una petizione rivolta ai Marvel Studios e un paio di fan art, l'ultima in ordine temporale questa che vi mostriamo oggi, che ci mostra l'attore nei panni di Logan.

Anche per noi è uno di quegli interpreti che potrebbero raccogliere benissimo il testimone da Hugh Jackman, ma in attesa di capire quando partiranno i casting per il ruolo (presumibilmente non prima di due anni) e di sapere se Keanu Reeves possa essere magari scelto per un'altra parte nel Marvel Cinematic Universe (Kevin Feige lo vuole a tutti i costi, ma per bene), condividiamo con voi per il momento il lavoro di Spdrmnkyxxiii.



L'artista non ha fatto altro che prendere l'immagine del personaggio che Reeves interpreta nell'attesissimo videogioco Cyberpunk 2077 e modificarla attentamente per rendere il protagonista un degno Wolverine, con tanto di basettone, iconici capelli e sigaro alla bocca, artigli e costume. E sapete cosa? È dannatamente convincente con questo look.



Intanto vi ricordiamo che per vedere Logan nel MCU bisognerà aspettare il reboot degli X-Men, che non arriverà prima del 2022. Sediamoci dunque comodi e aspettiamo, anche se speculare e immaginare non è ovviamente vietato.