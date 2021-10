Keanu Reeves, nessuno come te: sul set di John Wick aiuta a spostare l'attrezzatura

Oggi è evidentemente il giorno di John Wick: a poche ore dalla notizia che Ana de Armas sarà protagonista di Ballerina, primo spin-off cinematografico della saga, spunta un simpatico video dal set con Keanu Reeves.

Le riprese di John Wick 4 sono terminate nei giorni scorsi, e in queste ore è emerso un video dal set che mostra Keanu Reeves aiutare i membri della troupe a spostare l'attrezzatura della produzione: ancora vestito con il suo iconico completo nero con cravatta da John Wick, l'attore 57enne è immortalato nel filmato mentre trascina alcune scatole lungo una rampa di scale: il video, che ovviamente sta facendo il giro del web, è diventato subito virale e ha ricordato ancora una volta perché Keanu Reeves è un attore amato da chiunque.

Nella Hollywood delle superstar in cui gli attori aspettano nelle proprie lussuose roulotte il momento di uscire sul set per recitare, questo piccolo grande gesto di sconfinata umanità aggiunge l'ennesimo capitolo alla commovente storia di umiltà e buon cuore che accompagna da sempre il nome di Keanu Reeves.

Ricordiamo che John Wick 4 è atteso per il 2022, con un quinto capitolo già annunciato: i due film inizialmente erano stati pianificati per una serie di riprese back-to-back, ma la pandemia ha costretto la Lionsgate a rivedere il proprio calendario di produzione. Prossimamente Keanu Reeves tornerà anche in Matrix Resurrections, la cui data d'uscita è fissata per l'1 gennaio 2022.