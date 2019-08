Keanu Reeves come non lo avete mai visto per Bill & Ted Face The Music!

Attore, regista e musicista, Keanu Reeves sa sempre far parlare di sé e non solo per le sue doti interpretative: stavolta è il turno del suo aspetto stravagante per Bill & Ted Face The Music, terzo capitolo della fantacommedia nata nel 1989.

Per una regola d’oro del Cinema, la fine di ogni decennio segna un momento di riflessione per la Settima Arte: non è dunque un caso che il primo episodio della trilogia di Matrix sia uscito proprio nel 1999, e a venti anni di distanza da questo film cult Keanu Reeves rispolvera un altro ruolo iconico che lo rese celebre alla fine degli Anni ’80, a tal punto da trasformarlo persino in un meme popolarissimo nell’era dei social network.

Nemmeno a farlo apposta, è del 1989 Bill & Ted’s Excellent Adventure, pellicola stranamente inedita in Italia che ha dato vita a un seguito stavolta pubblicato con il titolo Un mitico viaggio (Bill & Ted’s Bogus Journey, 1991) e persino una serie televisiva da tredici episodi, Bill & Ted’s Excellent Adventures (1992). Nel cast dei lungometraggi figura appunto Keanu Reeves insieme ad Alex Winter, attore e regista di origini inglesi.

Ma di cosa parla questa saga strampalata? I due protagonisti sono Theodore Logan e Billy S. Preston, amici per la pelle con il sogno di una rock band tutta aloro; l’impresa, inizialmente ostacolata dal padre di Ted per gli impegni scolastici, diventa paradossale quando Rufus, un viaggiatore del tempo, incontra i due ragazzi per far conoscere loro i personaggi di Storia che dovranno studiare per l’esame scolastico.

Se non bastasse il plot del primo capitolo, nel sequel ambientato nel futuro Bill e Ted dovranno affrontare una minaccia cyborg sfidando persino le leggi della fisica pur di salvare il vecchio Rufus.

Con una trama del genere, un terzo capitolo per celebrare il trentennale della saga è inevitabile: così, tornato a vestire i panni di Ted per Bill & Ted Face The Music, Keanu Reeves si è presentato agli occhi indiscreti dei fotografi con un aspetto decisamente sopra le righe, indossando una maglietta a stomaco scoperto e mostrando una cresta mohawk impressionante.

Niente a che vedere con lo stile inappuntabile di John Wick, film ancora molto popolare grazie al suo attore protagonista che è stato nominato dai fan come Persona dell’anno, eppure Keanu Reeves sa dimostrare un certo fascino anche in condizioni decisamente inusuali.

Bill & Ted Face The Music è previsto per il 21 Agosto 2020: sarà l’occasione buona per sdoganare definitivamente la saga fantademenziale anche in Italia?