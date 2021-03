Keanu Reeves, ecco come Matrix e John Wick lo hanno aiutato a vendere il suo fumetto

Pensare ad una star action di Hollywood significa non escludere Keanu Reeves, uno dei divi maggiormente affermati in questo genere di film. Dalla sua incredibile interpretazione in Matrix al suo lavoro in John Wick, Reeves da questo punto di vista può vantare un curriculum davvero impressionante, che pare essergli servita nel mondo dei fumetti.

Il presidente di Boom! Studios, Stephen Christy, ha recentemente condiviso un aneddoto su Keanu Reeves, il quale avrebbe usato la sua esperienza in Matrix e John Wick per lo stile di combattimento nella sua nuova serie fumettistica.



"[Reeves] ha detto:'Ho fatto kung-fu in Matrix. E 'gun-fu' in John Wick. E ora voglio creare un nuovo stile iper-violento con BRZRKR'" ha dichiarato Christy al Washington Post.

BRZRKR è la prima incursione di Keanu Reeves nel territorio dei fumetti, co-scrivendo la serie insieme a Matt Kindt. I fumetti di Reeves e Kindt seguono le vicende di un guerriero immortale noto come Berseker, che fa squadra con il governo degli Stati Uniti in cambio di una via d'uscita dalla sua brutale esistenza. L'immagine del personaggio è modellata su Keanu Reeves, sfoggiando i suoi lunghi capelli neri e l'iconica barba che i fan della serie John Wick riconosceranno sicuramente.

La prima edizione di BRZRKR è uscita proprio in questi giorni. Keanu Reeves è reduce da un'esperienza anche nel campo videoludico con Cyberpunk 2077.



Keanu Reeves tornerà nel ruolo di Neo in Matrix 4. Lo scorso anno il quarto capitolo di Matrix è stato rinviato al 2021.