Keanu Reeves: ecco come l'attore si è preparato per Speed

Questa sera su Canale 20 va in onda Speed, il film del 1994, diretto da Jan de Bont che ha per protagonisti l'affiatatissima coppia formata da Keanu Reeves e Sandra Bullock. Questa pellicola si è addirittura aggiudicata due Oscar, uno per il miglior sonoro e l'altro per il miglior montaggio sonoro.

Per interpretare il ruolo di Jack Traven in questa pellicola, Keanu Reeves si è allenato duramente per mesi e ha seguito anche numerosi corsi della SWAT ovvero la squadra speciale anticrimine. L'attore ha anche deciso di interpretare personalmente le scene d'azione più pericolose, limitando al minimo l'uso degli stuntman. Certo gli errori non sono di certo mancati, ma sembra che il regista li abbia tenuti nel cut finale del film per aumentarne la veridicità. Un esempio è è la scena in cui Jack rompe il vetro dell'autobus.

Sandra Bullock non è stata di certo da meno, l'attrice ha infatti stupito per le sue abilità alla guida del bus, pur non avendo mai guidato prima un mezzo così pesante. La Bullock infatti non ha avuto nessun problema ad eseguire varie manovre, anche quelle più complesse.

Dopo il flop di Speed 2, in molti hanno richiesto a gran voce uno Speed 3 ma, con il cast della prima pellicola.