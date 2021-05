Keanu Reeves: come si è allenato per la saga di John Wick?

Keanu Reeves si sta attualmente preparando alla realizzazione di John Wick 4, nuovo episodio dell'acclamata saga cinematografica action creata e diretta dal regista Chad Stahelski.

Ma come si è allenato per riprodurre le gesta del suo iconico personaggio nei precedenti episodi? Semplice, a forza di proiettili esplosi nel poligono di tiro: come mostra il video in calce all'articolo la star di Matrix, oltre a quotidiani allenamenti in palestra per tirare a lucido il fisico e a lunghe sedute con gli stunt coordinator per affinare le proprie abilità di lotta e memorizzare le mosse da compiere durante le riprese, ha anche passato tantissimo tempo al poligono di tiro per addestrarsi all'uso delle armi da fuoco, che John Wick padroneggia come pochi altri.

Il filmato in basso fa riferimento alla preparazione di una scena di John Wick 3, come testimoniato anche dalla presenza di Halle Berry, che per l'occasione tiene d'occhio il timer e registra il tempo del collega.

Ricordiamo che il franchise di John Wick si sta preparando ad una grossa espansione: oltre all'arrivo di John Wick 4 e John Wick 5, infatti, sono attualmente in sviluppo anche lo spin-off cinematografico Ballerina e la serie tv The Continental, che sarà incentrata sulla giovinezza su Winston, il personaggio che nella serie di film è interpretato da Ian McShane.

John Wick 4 ha attualmente una data di uscita fissata al 27 maggio 2022.