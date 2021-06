Keanu Reeves, clamoroso: Donnie Yen entra nel cast di John Wick 4, botte da orbi in vista!

Dopo l'ingresso nel cast della pop star Rina Sawayama, John Wick 4 continua a rinfoltire i propri ranghi: nella notte è stato infatti annunciato che Donnie Yen si unirà al film di Keanu Reeves in un ruolo di co-protagonista!

Stando a quanto dichiarato da Deadline, l'attore e artista marziale Donnie Yen (visto recentemente a Hollywood in Rogue One: A Star Wars Story e Mulan) è stato scelto per un ruolo di primo piano che lo porterà ad interpretare un "vecchio amico del super assassino di Keanu Reeves, John Wick". Questo misterioso 'vecchio amico' condivide una storia molto simile a quella di John, e ovviamente tantissimi degli stessi nemici. Insomma, è assai probabile che Keanu Reeves e Donnie Yen combatteranno fianco a fianco e solo questo dovrebbe bastare per il prezzo del biglietto!

"Siamo molto fortunati ad avere Donnie Yen nel nostro franchise", ha dichiarato il regista Chad Stahelski in una nota. "Non vedo l'ora di lavorare con lui in questo nuovo entusiasmante ruolo". Il produttore Basil Iwanyk ha aggiunto: "Donnie Yen porterà un'energia vibrante e potente al franchise. Eravamo determinati a portarlo a bordo di John Wick 4 e siamo entusiasti dell'opportunità di poter schierare un talento così importante e vederlo collaborare con Keanu".

John Wick 4 è prodotto da Ilwanyk, Stahelski ed Erica Lee, con Reeves e Louise Rosner come produttori esecutivi. Shay Hatten e Michael Finch hanno scritto la sceneggiatura dopo che la Lionsgate ha deciso di separarsi dal co-creatore e sceneggiatore originale della serie, Derek Kolstad. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama del nuovo film, anche se John Wick 4 sarà legato allo spin-off Ballerina.

Da questo momento in poi, inoltre, è lecito scommettere che la trama conterrà un alto numero di vittime per gentile concessione di John Wick ... e del suo vecchio, misterioso amico.