Keanu Reeves è circondato da orsetti di peluche in un vecchio video della CBC!

Oggi vogliamo porvi la classica domanda da un milione di dollari: è possibile rendere Keanu Reeves più adorabile di quanto già sia? La risposta, forse, è in grado di fornircela la Canadian Broadcasting Corporation, che in queste ore ha tirato fuori dal cilindro un vecchio video che i fan della star di John Wick non potranno non amare.

La clip in questione risale ai primi anni di carriera dell'attore, quando il giovanissimo Keanu Reeves ancora affinava le sue capacità recitative lavorando per Going Great, show della CBC per cui il nostro registrò più di un servizio.

Tra le sue performance spicca dunque questa al seguito della Giornata Nazionale degli Orsacchiotti (National Teddy Bear Day) che nel 1984 radunò appassionati di orsetti di peluche da ogni angolo del Canada. La performance di Reeves, neanche a dirlo, è assolutamente meravigliosa: tra assurde conversazioni con adorabili orsetti, aggressioni varie e peluche usciti dal college ce n'è abbastanza per rallegrare la giornata a chiunque abbia bisogno della sua dose di Keanu Reeves quotidiana.

Tornando a parlare di cose più recenti, in occasione del suo 56esimo compleanno Keanu Reeves ha svelato fino a che età vorrà interpretare John Wick; l'attore, di recente, ha anche risposto alla domanda che divide i suoi fan: chi vincerebbe tra Neo e John Wick?