Keanu Reeves ce l'ha fatta: John Wick 4 è ufficialmente da record di incassi per la saga

Mentre Keanu Reeves autografata il suo fumetto BRZRKR ad un piccolo fan monopolizzando l'attenzione del web, John Wick 4 stabiliva un nuovo record di incassi per la saga al box office globale, rendendo sempre più inevitabile un quinto capitolo.

In queste ore infatti John Wick: Capitolo 4 ha siglato una prima volta per il franchise di Keanu Reeves, diventando il primo film della serie a superare il tetto dei 400 milioni di dollari incassati al botteghino globale, con 176 milioni di dollari raccolti a livello domestico e 226 milioni di dollari guadagnati all'estero da 86 mercati internazionali. Queste cifre, di conseguenza, fanno di John Wick: Capitolo 4 il film di maggior incasso della serie: i precedenti episodi avevano incassato a livello globale 86 milioni (John Wick), 174 milioni (John Wick 2) e 328 milioni (John Wick 3: Parabellum).

Il risultato del quarto episodio continua inoltre il trend di forte crescita commerciale della saga, che di capitolo in capitolo è riuscita sempre a superarsi in fatto di botteghino, rispecchiando gli sforzi artistici compiuti davanti alla cinepresa. Prossimamente il franchise passerà in tv con la mini-serie prequel The Continental e tornerà sul grande schermo con due spin-off, il primo Ballerina con Ana de Armas e il secondo attualmente in sviluppo e ancora tenuto segreto; tuttavia, la popolarità del personaggio principale interpretato da Keanu Reeves sarà difficile da ignorare per Lionsgate, con John Wick 5 una vera possibilità in futuro.

A questo proposito, ecco il cast da sogno per John Wick 5 secondo il regista della saga Chad Stahelski: ci sono anche Robert Downey Jr e Cillian Murphy.