Keanu Reeves nel cast di Sonic 3 era stato predetto anni fa da un famoso video virale

Keanu Reeves sarà Shadow in Sonic 3, nuovo capitolo della saga cinematografica tratta dal famoso videogame SEGA, ma c'è chi non è rimasto molto sorpreso da questo improvviso annuncio di casting dato che l'arrivo della superstar nel franchise di Sonic era stato già predetto diversi anni fa.

Il casting di Keanu Reeves in Sonic 3 era stato infatti predetto diversi anni fa da un famoso video virale condiviso su X (che allora si chiamava ancora Twitter) dall'account SonicpoX: il filmato, pubblicato nel 2022 e disponibile in calce all'articolo, presentava alcune animazioni di Shadow the Hedgehog tratte dai giochi Sonic, ma con la voce di Keanu Reeves usata per doppiare il personaggio. Il post si chiedeva inoltre: "E se 'Keanu Reeves' avesse doppiato Shadow?".

Il filmato divenne virale all'epoca e in queste ore è ovviamente tornato alla ribalta, grazie alla conferma della sua incredibile 'profezia': il casting di Keanu Reeves in Sonic 3, per giunta proprio nel ruolo di Shadow, è stato annunciato ufficialmente nella giornata di ieri 15 aprile 2024, a quasi due anni esatti dalla pubblicazione originale del video di SonicpoX. L'amato attore si unisce ad un cast di voci all-star che include anche Ben Schwartz (Sonic), Colleen O'Shaughnessey (Tails) e Idris Elba (Knuckles), oltre agli attori live-action Jim Carrey nei panni del Dr. Robotnik e James Marsden.

Ricordiamo che il franchise di Sonic proseguirà con la serie tv spin-off Knuckles, in arrivo questo mese su Paramount+.

GODZILLA E KONG - IL NUOVO IMPERO STEELBOOK 1 (4K Ultra HD Blu è uno dei più venduti oggi su