Keanu Reeves a Capri: le foto con la sorella Kim fanno il giro del web

La costiera amalfitana, come ogni anno, accoglie le star di Hollywood per qualche giorno di relax tra le sue bellezze. Dopo Robert De Niro a Capri e Napoli, stavolta tocca a Keanu Reeves concedersi una bella vacanza nel Belpaese.

La presenza dell'attore in Campania non poteva passare inosservata: la star di John Wick dopo aver confermato il suo cuore d'oro scattandosi foto in compagnia dei fan all'aeroporto di Napoli, è stato paparazzato a bordo di uno yacht in compagnia della sorella minore Kim, alla quale l'attore 58enne è molto legato. La donna ha vinto una lunga battaglia contro la leucemia: durante il periodo più duro della malattia, Reeves ha sospeso tutti i suoi impegni per starle accanto.

Un tuffo tra le acque cristalline di Capri è bastato a Keanu Reeves per abbozzare un sorriso. Tra i momenti nell'isola per l'attore non poteva mancare un giro tra le vie principali della città, dove Reeves si sarebbe fermato per portare qualche souvenir a casa, sempre in compagnia della sorella.

Dopo il successo di John Wick 4, Lionsgate si prepara per John Wick 5 che arriverà più tardi del previsto al fine di dare maggiore spazio agli spin-off che espanderanno l'universo di John Wick. Oltre i progetti per l'assassino più famoso del cinema, Keanu Reeves sarà la star del prossimo film di John Hill Outcome.