Keanu Reeves senza barba nella nuova foto di Bill & Ted Face The Music

Pochi minuti fa il guru del trucco e degli effetti prostetici Bill Corso ha condiviso sul suo account ufficiale di Instagram una nuova foto di Bill & Ted Face The Music, terzo capitolo dell'amata saga comedy con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Nell'immagine, l'idolo delle folle interprete di Matrix e John Wick appare senza la sua ormai iconica barba. Potete guardare il post in calce all'articolo, dove vi riportiamo anche la nuova immagine ufficiale diffusa da USA Today.

Bill & Ted Face the Music vedrà i nostri eroi cresciuti, diventati uomini di mezza età con delle figlie a carico: ma la loro missione, oltre al tentativo di entrare nel mondo della musica rock, sarà quella di salvare il mondo da un atroce destino. Il film, uno fra i più attesi dell'anno grazie alla crescente popolarità della star di Matrix, uscirà nelle sale americane il 21 agosto 2020.

Faranno parte del cast della pellicola anche Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine e Kid Cudi: la Weaving sarà la figlia di Bill, Thea, mentre la Lundy-Paine vestirà i panni di Billie, la figlia di Ted.

Quali sono le vostre aspettative per il film? Come al solito, fatecelo sapere nei commenti.

Per altri approfondimenti sull'amato attore canadese, che nel 2021 tornerà contemporaneamente in John Wick 4 e Matrix 4, vi rimandiamo all'Everycult su Matrix e all'Everycult su John Wick: Capitolo 2.