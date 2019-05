Keanu Reeves ha fatto un autografo ad un fan, il racconto è strappalacrime

Con l'annuncio ufficiale di John Wick 4, possiamo tornare a parlare di temi più futili riguardanti Keanu Reeves ... che però evidentemente monopolizza l'attenzione del pubblico anche nel compiere gesti da molti considerati banali come firmare un autografo.

In queste ore è diventato virale il racconto di un fan dell'attore, James Dator, redattore di SBNation, e risale al 2001, quando Reeves stava lavorando ai sequel di Matrix.

Dator ha raccontato: "Lavoravo in un cinema di Sydney nel 2001 e lui era impegnato nelle riprese dei film di Matrix. Ero incredibilmente annoiato, e improvvisamente arriva questo tizio con i jeans, una giacca a vita e un casco da corsa. Reeves. Voleva comprare un biglietto per La Vera Storia di Jack Lo Squartatore, il film con Johnny Depp. In quel momento io sono talmente sorpreso dall'avere di fronte a me una star che, da sedicenne emozionato qual ero, gli dissi che volevo fargli avere il mio sconto dipendente. Per farlo avrebbe dovuto firmare il mio foglio presenze, cosa che mi avrebbe fatto ottenere il suo autografo.

"Lui però non era d'accordo, e mi ha detto: 'Non lavoro qui'. Sembrava confuso dalla mia offerta e allora gli ho fatto pagare il prezzo normale, mentre mi stavo insultando da solo per non avergli chiesto semplicemente l'autografo.

"Due minuti dopo sento bussare alla porta che conduce all'entrata della biglietteria e penso subito che sia il mio capo. Invece era Keanu. Mi ha detto: 'Mi sono reso conto che probabilmente volevi il mio autografo. Quindi ho firmato questo'. Mi ha consegnato una ricevuta dello stand del cibo che aveva firmato sul retro. Poi ha buttato con nonchalance la bustina di un gelato nel cestino ed è andato a vedere il film. Più tardi mi sono reso conto che aveva comprato un cono gelato che non voleva, solo per avere una ricevuta in modo da poter firmare qualcosa per un sedicenne idiota".

