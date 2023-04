Keanu Reeves autografa il fumetto di BRZRKR a un piccolo fan è la cosa più bella di sempre

In queste ore è apparso sul web, diventando istantaneamente virale, un video che mostra l'attore Keanu Reeves autografare una copia del suo famoso fumetto BRZRKR ad un giovane fan, rimasto ovviamente colpito di trovarsi faccia a faccia col suo idolo.

La clip, disponibile in calce all'articolo, è stata pubblicata da IGN e in poche ore ha superato il milione di visualizzazione in rete, ricordandoci per l'ennesima volta che c'è solo una cosa che le persone amano più di Keanu Reeves...i video in cui Keanu Reeves fa cose buone per gli altri.

A proposito del fumetto, creato da Keanu Reeevs, ricordiamo che dopo il grande successo di vendite ottenuto dalla serie BRZRKR diventerà un film per Netflix, che ha acquisito i diritti di adattamento della storia scritta dalla star di Matrix e John Wick e disegnata dal famoso fumettista Ron Garney. L'ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, verso la fine del 2022, la sceneggiatura era stata completata e Keanu Reeves stava meditando di dirigere personalmente BRZRKR, nel quale interpreterà anche il protagonista principale: per l'attore si tratterebbe della seconda regia diversi anni dopo Man of Tai Chi.

La storia di BRZRKR, per chi non lo sapesse, segue le vicende del personaggio conosciuto come Berzerker, un essere immortale oggetto di studi del governo statunitense, con il quale ha stretto un accordo che gli permette di giustificare qualunque violenza e nefandezza.